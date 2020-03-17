На территории ТРЦ «Премьер» пройдут тренировки сотрудников ФСБ

17 Март 2020 2020-03-17T08:38:12+03:00

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В ближайшие два дня - 17 и 18 марта – на территории торгово-развлекательного центра «Премьер» пройдут плановые антитеррористические тренировки, сообщает пресс-служба УФСБ России по Рязанской области. По информации ведомства, мероприятия будут проходить утром с 08:00 до 10:00.

Напомним, вечером 14 марта в Рязани эвакуировали торгово-развлекательный центр «Виктория Плаза». В здании обнаружили бесхозный предмет. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, кинологи, медики и взрывотехники (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU