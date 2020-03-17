2020-03-17T08:38:12+03:00
Общество

На территории ТРЦ «Премьер» пройдут тренировки сотрудников ФСБ

Бойцы ведомства будут отрабатывать меры противодействия террористам
Яков РЫКОВ
Поделиться:
На территории ТРЦ «Премьер» пройдут тренировки сотрудников ФСБ.На территории ТРЦ «Премьер» пройдут тренировки сотрудников ФСБ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В ближайшие два дня - 17 и 18 марта – на территории торгово-развлекательного центра «Премьер» пройдут плановые антитеррористические тренировки, сообщает пресс-служба УФСБ России по Рязанской области. По информации ведомства, мероприятия будут проходить утром с 08:00 до 10:00.

Напомним, вечером 14 марта в Рязани эвакуировали торгово-развлекательный центр «Виктория Плаза». В здании обнаружили бесхозный предмет. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, кинологи, медики и взрывотехники (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Домогавшийся до восьмилетней племянницы рязанец ответит перед судом
В клепиковской деревне пьяный рязанец зарубил топором местного жителя
Центр уличного спорта «Под мостом» закрылся для посещений
Музей-заповедник Есенина в Константинове закрылся на карантин
На территории ТРЦ «Премьер» пройдут тренировки сотрудников ФСБ
На рязанских дорогах ликвидируют четыре точки концентрации опасных ДТП
Стало известно, когда в Рязани начнут очищать водозабор от «рыбной» воды
Власти Рязани хотят закрыть семь троллейбусных маршрутов
В супермаркетах Рязани начали массово скупать гречку, рис и другие крупы
Из реабилитационного центра в Шилове сбежал 14-летний подросток
В Рязани за неделю ликвидировали 7 свалок, вывезли около 50 кубометров мусора
В Рязанском областном театре драмы перенесли премьеры из-за коронавируса
Экс-главбуха МБУ «Благоустройство» подозревают в мошенничестве
Создана комиссия по борьбе с коронавирусом в Рязанской области
Убиться можно! Рязанцы боятся переломать ноги у поликлиники №4
Главархитектура Рязанской области: «Препятствий для строительства катка нет»
В РГРТУ всех студентов на входе будут проверять через тепловизор
В Рязани на три дня отключат радио и телевидение
Сорокина: В Рязани не будут проводить массовые мероприятия
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет рязанцам отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Выпивохи-рязанцы угрожали убить близких родственников