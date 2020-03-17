На рязанских дорогах ликвидируют четыре точки концентрации опасных ДТП

17 Март 2020 2020-03-17T07:51:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Рязанской области примут меры по ликвидации четырех точек концентрации ДТП. Две из них находятся на трассе Р-132 у поворота на село Подвязье (284 и 285 км). Там специалисты Росавтодра нанесут шумовые полосы, установят световозвращатели КД-3 («кошачий глаз») по оси дороги.

Кроме того, на отрезке с 289 по 290 км у АЗС «Змей Горыныч» дорожники установят предупреждающие информационные щиты и сигнальные столбики, нанесут шумовые полосы, а опасный левый поворот в районе АЗС – ликвидируют. Автомобильные потоки разделят сплошной линией разметки. Развернуться с наименьшим риском водители смогут через 900 метров от указанной точки.

Массовое ДТП на 211 км трассы Р-22 "Каспий".

На федеральной автодороге Р-22 «Каспий» также ликвидируют два очага аварийности. Речь идет об участках с 211 по 212 км (у города Михайлова) и с 261 по км 262 км (у Скопина). Там установят предупреждающие щиты и нанесут шумовые полосы. Данные отрезки оборудуют световозвращателями и сигнальными столбиками. Кроме этого у Скопина осевую разметку, позволяющую совершать обгон с одной стороны, заменят на сплошную для запрета выезда автомобилей на встречную полосу движения.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанская область вошла в десятку самых безопасных дорог России

За 2019 год на трассах региона произошло 937 ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий. Погибли в авариях – 66 человек (смотрим, где дороги хуже).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU