Стало известно, когда в Рязани начнут очищать водозабор от «рыбной» воды

17 Март 2020 2020-03-17T06:41:59+03:00

Власти города привлекут земснаряд с мощным насосом, который будет выкачивать донные отложения с неприятным запахом

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Очищать водозабор в Рязани от «рыбного» запаха воды начнут в конце апреля. Об этом стало известно во время встречи губернатора Николая Любимова с экологами и членами правительства.

Как отметил на встрече заместитель председателя правительства Дмитрий Филиппов, чтобы избавиться от неприятного запаха, необходимо будет очистить донные отложения Дядьковского затона. Для этого специалисты привлекут земснаряд - плавсредство, с помощью которого перекачивается размытый грунт по трубопроводу на берег или в специальные резервуары.

— Ситуацию с водой надо исправлять как можно быстрее, — подчеркнул Любимов. — Временные и долгосрочные меры, которые предлагаются, нужно реализовать в самое ближайшее время. Необходимо усилить работу по контролю ресурсоснабжающей организации в отношении соблюдения всех требований к водопроводной воде, тарифообразования, а также информировать людей о проводимых лабораторных анализах.

Отмечается, что все дноуглубительные работы на Оке в районе водозабора, а также подготовка проектной документации на реконструкцию основной трубы, будут сделаны на деньги «Водоканала».

Напомним, Окскую очистную водопроводную станцию в Рязани оснастят оборудованием для ультрафиолетового обеззараживания воды. Правда, пока в разрабатываемую для «Водоканала» инвестиционную программу на 2021-2023 году включат только разработку проекта. Аналогичная ситуация с Соколовской ОВС, которая снабжает поселки Южный и Шлаковый (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU