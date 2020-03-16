16 Март 2020 2020-03-16T22:05:32+03:00

Из реабилитационного центра в Шилове сбежал 14-летний подросток.

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Следователи Шиловского МСО проводят проверку по факту исчезновения 14-летнего Эдуарда Житникова, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Установлено, что 12 марта 2020 года Житников самовольно покинул социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в поселке Шилово, куда его ранее поместили.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-165 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет: синяя ветровка, белая рубашка, синий жилет, синие джинсы, темно-синие кроссовки.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Эдуарда Житникова, просьба обращаться по телефонам: 8 (49136) 2-28-88, 8-920-992-90-14 (Шиловский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).

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ИСТОЧНИК KP.RU