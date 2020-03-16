В Рязани за неделю ликвидировали 7 свалок, вывезли около 50 кубометров мусора

16 Март 2020 2020-03-16T20:41:54+03:00

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За прошедшую неделю ликвидировали свалки на улице Новоселов у дома 54; по Северному переулку напротив дома 10; по Южному переулку у дома 10 – это Октябрьский район. В результате проведенных работ было вывезено около 10 кубометров различных отходов. В Московском районе вывезли 17 кубометров мусора с улиц Медицинская, Станкозаводская, Дачная. В Железнодорожном районе проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки на улице Ленинского Комсомола. При этом вывезли 20 кубометров строительных отходов.

Коммерческие структуры продолжают беспорядочную рекламную кампанию товаров и услуг. Работники МКУ «Управление по делам территории города Рязани» убрали около сотни рекламных табличек, самовольно размещенных на опорах уличного освещения и деревьях – эти работы проводились в Железнодорожном районе.

Все эти данные размещены на сайте администрации города Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU