В Рязанском областном театре драмы перенесли премьеры из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T20:09:46+03:00

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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, сообщаем об отмене спектаклей с 17 марта по 30 марта. Такая информация появилась на официальном сайте заведения культуры.

При этом внимание зрителей руководство театра обращает на то, что премьера спектакля «Мы не одни, дорогая!» переносится на конец апреля. А ранее приобретенные билеты и бронирование на премьерные дни остаются действительными соответственно: спектакль с 27 марта переносится на 23 апреля; с 28 марта – на 24 апреля; с 29 марта – на 25 апреля. Что примечательно, на все отмененные спектакли можно сдать билеты и получить 100% возврат денег.

Обо всех изменениях в репертуаре можно узнать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU