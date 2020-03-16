Экс-главбуха МБУ «Благоустройство» подозревают в мошенничестве

16 Март 2020 2020-03-16T18:52:45+03:00

Женщина, работая в скопинском муниципальном учреждении, сняла со счета организации более 450 тысяч рублей

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Следователи Скопинского МСО возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера МБУ «Благоустройство», подозреваемой в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года главный бухгалтер незаконно перечисляла с расчетного счета муниципального учреждения на свою банковскую карту деньги на общую сумму более 450 тысяч рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU