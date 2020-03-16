Экс-главбуха МБУ «Благоустройство» подозревают в мошенничестве
Следователи Скопинского МСО возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера МБУ «Благоустройство», подозреваемой в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года главный бухгалтер незаконно перечисляла с расчетного счета муниципального учреждения на свою банковскую карту деньги на общую сумму более 450 тысяч рублей.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU