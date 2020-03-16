2020-03-16T18:09:44+03:00
Общество

Убиться можно! Рязанцы боятся переломать ноги у поликлиники №4

Ступеньки крыльца медицинского учреждения находятся в плачевном состоянии [фото-видео]
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Рязанцы боятся переломать ноги у поликлиники №4.Рязанцы боятся переломать ноги у поликлиники №4.
Изменить размер текста:

Основной вход в поликлинику №4, расположенной по адресу: улица Есенина, 17, корпус 2, лестница находится в плачевном состоянии.

— Мне 25 лет, а я чуть не свалился. Маме моей за 50, еле там пробирается. Что уж про стариков с палочками говорить. Точно ноги однажды кто-нибудь переломает, — сообщил «Комсомолке» один из посетителей поликлиники.

Рязанцы написали жалобу руководству медучреждения.

Рязанцы написали жалобу руководству медучреждения.

Напомним, ремонт поликлиники №4 завершился осенью прошлого года. Как отмечали чиновники от минздрава, ремонт в медучреждении проводился впервые с 1953 года.

— Одна из важнейших составляющих нашей работы – создание современных условий в медучреждении, удобного для людей, благоустроенного пространства, — отметил тогда главный врач больницы №4 Сергей Викулин (читать подробнее).

Ступеньки крыльца поликилиники №4.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Андрей Мартынов назначен главврачом рязанской поликлиники №14

Ранее специалист работал в должности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Скопинского ММЦ (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-главбуха МБУ «Благоустройство» подозревают в мошенничестве
Создана комиссия по борьбе с коронавирусом в Рязанской области
Убиться можно! Рязанцы боятся переломать ноги у поликлиники №4
Главархитектура Рязанской области: «Препятствий для строительства катка нет»
В РГРТУ всех студентов на входе будут проверять через тепловизор
В Рязани на три дня отключат радио и телевидение
Сорокина: В Рязани не будут проводить массовые мероприятия
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет рязанцам отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Выпивохи-рязанцы угрожали убить близких родственников
На рязанском молзаводе нашли большие запасы растительных жиров
В больнице №4 Рязани используют методы генной инженерии
В Рязанской филармонии выступят «Новые русские бабки»
Коронавирус не возьмет! Ярмарки выходного дня продолжат работу в Рязани
«Ростелеком» проконтролирует надежность Wi-Fi сети с помощью онлайн мониторинга
Со вторника РГУ полностью перейдет на дистанционное обучение
Спешат! На М5 в Рязанской области жестко столкнулись иномарки
Из-за коронавируса в Рязани отменили концерт немецкой thrash metal группы Rezet
Рязанцы добровольно сдали восемь единиц оружия и 2,5 тысячи патронов
Рязанец, попавший в ДТП, выиграл дело у страховщика на 500 тысяч рублей
Рязанская область вошла в десятку самых безопасных дорог России
Татьяна Устинова рассказала о рязанке, которая тяжела умирала и просила ее книги
На рязанском кладбище выбросили в мусорку «свежевыкопанный» гроб
В Рязани заказали разработку проекта школы в Кальном
В Рязани «пятерка» сбила 11-летнего мальчика не пешеходном переходе
Любимов из-за коронавируса попросил рязанцев сообщать о возвращении из поездок
В центре Рязани у ТРЦ «Виктория Плаза» рухнул огромный тополь
А сам не плошай: в рязанских храмах будут дезинфицировать иконы
Сорокина: В ЖКХ у нас еще очень много проблем
Движение по двум низководным мостам Рязанской области восстановлено