Убиться можно! Рязанцы боятся переломать ноги у поликлиники №4
Основной вход в поликлинику №4, расположенной по адресу: улица Есенина, 17, корпус 2, лестница находится в плачевном состоянии.
— Мне 25 лет, а я чуть не свалился. Маме моей за 50, еле там пробирается. Что уж про стариков с палочками говорить. Точно ноги однажды кто-нибудь переломает, — сообщил «Комсомолке» один из посетителей поликлиники.
Рязанцы написали жалобу руководству медучреждения.
Напомним, ремонт поликлиники №4 завершился осенью прошлого года. Как отмечали чиновники от минздрава, ремонт в медучреждении проводился впервые с 1953 года.
— Одна из важнейших составляющих нашей работы – создание современных условий в медучреждении, удобного для людей, благоустроенного пространства, — отметил тогда главный врач больницы №4 Сергей Викулин (читать подробнее).
Ступеньки крыльца поликилиники №4.
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ИСТОЧНИК KP.RU