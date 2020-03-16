Главархитектура Рязанской области: «Препятствий для строительства катка нет»

16 Март 2020 2020-03-16T17:13:08+03:00

Начальник главного управления архитектуры и градостроительства региона Дмитрий Васильченко подчеркнул, что этот вопрос имеет две составляющих

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Современный крытый каток власти Рязани будут строить на пересечении улиц Шевченко и 2-я Линия напротив манежа «Юность». По словам Дмитрия Васильченко, этот вопрос имеет две составляющих, первая из которых – градостроительная. Строительство фактически уже началось – об этом писала «Комсомолка» – и на брифинге 16 марта Васильченко констатировал это уже постфактум:.

- Размещение катка в этом месте – градостроительная ошибка, заложенная при составлении действующего Генплана и утверждении «Правил землепользования и застройки. Такой объект будет привлекать слишком большое количество людей и транспортно-пешеходных потоков.

Вторая составляющая, по словам главного архитектора Рязанской области – соответствие объекта нормативам.

- Государственная экспертиза проверяла все очень жестко и вынесла положительное заключение. Несмотря на огрехи Генплана, препятствий для строительства объекта, в соответствии с заключением, не было, и нет, - был категоричен Васильченко. – То, что мы имеем сейчас на рассматриваемой территории – траву по пояс – не соответствует уровню большого города. В качестве альтернативного решения мы предлагаем концепцию комплексного благоустройства территории вокруг катка с озеленением и сетью мини-спортплощадок и парковок.

При этом главный архитектор региона уточнил, что власти планируют вернуться к разработке нового Генплана Рязани – подчеркнули этот факт журналисты ИД «Пресса».

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ИСТОЧНИК KP.RU