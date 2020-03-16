2020-03-16T16:52:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В РГРТУ всех студентов на входе будут проверять через тепловизор

Ректор вуза Михаил Чирков просит не обращать внимание на отдельные спекулятивные заявления в СМИ, связанные с коронавирусной инфекцией. Никто занятия в университете в «контактной форме» не отменял
Яков РЫКОВ
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В РГРТУ всех студентов на входе будут проверять через тепловизор.В РГРТУ всех студентов на входе будут проверять через тепловизор.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ректор Рязанского радиотехнического университета Михаил Чиркин обратился ко всему сообществу вуза в связи с событиями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, и необходимостью реализации комплекса мер по противодействию этому явлению.

«До настоящего времени ни одно ведомство не выдало в отношении РГРТУ директивных указаний на запрет проведения занятий в контактной форме. Это означает, что на сложившуюся ситуацию следует обратить пристальное внимание, но она на данный момент не является чрезвычайной, и не стоит обращать внимание на отдельные спекулятивные заявления в СМИ и социальных сетях, — цитирует ректора сайт высшего учебного заведения. — Естественно, мы не можем не принять разумные меры, направленные на предотвращение распространения заболевания, поэтому с 17 марта будет организован входной контроль с участием медперсонала и применением тепловизионного оборудования. Технические службы будут проводить процедуры дезинфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора».

По словам ректора, за развитием ситуации будет следить и оперативно реагировать в случае необходимости специальный штаб. Кроме того, Михаил Чирков попросил всех студентов и сотрудников вуза проявить заботу о каждом члене коллектива и не посещать университет при недомогании.

Напомним, ранее ректорат РГУ имени Есенина принял решение с 17 марта перевести всех студентов вуза на дистанционное обучение (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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