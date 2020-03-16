В Рязани на три дня отключат радио и телевидение
С 17 по 19 марта в Рязани планируют остановить все технические средства теле и радиовещания. Об этом сообщает региональный Роскомнадзор. По данным ведомства, причина отключения - проведение технических работ по демонтажу антенн аналоговых передатчиков на РТПС.
«Во время отключения телевизионных передающих средств, сигналы телевизионных программ будут без перерыва подаваться по штатной схеме в сети кабельных операторов Рязани. Другие объекты филиала, будут транслировать радио и телевизионные программы без изменений», - говорится в сообщении.
Отмечается, что телерадиовещания не будет в указанные дни с 09:00 до 17:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU