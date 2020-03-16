16 Март 2020 2020-03-16T16:12:17+03:00

В Рязани на три дня отключат радио и телевидение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

С 17 по 19 марта в Рязани планируют остановить все технические средства теле и радиовещания. Об этом сообщает региональный Роскомнадзор. По данным ведомства, причина отключения - проведение технических работ по демонтажу антенн аналоговых передатчиков на РТПС.

«Во время отключения телевизионных передающих средств, сигналы телевизионных программ будут без перерыва подаваться по штатной схеме в сети кабельных операторов Рязани. Другие объекты филиала, будут транслировать радио и телевизионные программы без изменений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что телерадиовещания не будет в указанные дни с 09:00 до 17:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU