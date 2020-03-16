2020-03-16T16:12:17+03:00
Общество

В Рязани на три дня отключат радио и телевидение

Специалисты будут демонтировать антенны аналоговых передатчиков на РТПС
Яков РЫКОВ
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В Рязани на три дня отключат радио и телевидение.В Рязани на три дня отключат радио и телевидение.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 17 по 19 марта в Рязани планируют остановить все технические средства теле и радиовещания. Об этом сообщает региональный Роскомнадзор. По данным ведомства, причина отключения - проведение технических работ по демонтажу антенн аналоговых передатчиков на РТПС.

«Во время отключения телевизионных передающих средств, сигналы телевизионных программ будут без перерыва подаваться по штатной схеме в сети кабельных операторов Рязани. Другие объекты филиала, будут транслировать радио и телевизионные программы без изменений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что телерадиовещания не будет в указанные дни с 09:00 до 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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