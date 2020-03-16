Выпивохи-рязанцы угрожали убить близких родственников

16 Март 2020 2020-03-16T15:03:47+03:00

При этом их методы были разными: от «задушу» до «прибью». Один поднял руку даже на мать

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Чрезмерное употребление спиртного толкает рязанцев, молодых и не очень, на совершение необдуманных поступков. На Дачной улице Рязани 49-летняя женщина укоряла своего молодого зятя за то, что тот не работает, но зато часто и помногу «закладывает за воротник».

На ее критику 26-летний безработный не только устыдился, а попытался заставить ее замолчать: он схватил женщину за горло и принялся душить. Пришлось вмешаться супруге – она разняла конфликтующих. Испугавшаяся теща вызвала полицию. Полицейские усмирили буяна. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет – подчеркнула пресс-служба регионального УВД.

Такой же «срок» ждет мужчину, покусившегося на святое для каждого – жизнь матери. 59-летний житель Ряжска пригрозил убить 81-летнюю мать металлическим костылем, если та не оставит каждодневные упреки по поводу его поведения, а также подсчитывать количество выпитого им алкоголя. Приехавшие на вызов полицейские нейтрализовали семейный конфликт, а костыль на всякий случай изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU