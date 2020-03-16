2020-03-16T13:55:50+03:00
Здоровье

В больнице №4 Рязани используют методы генной инженерии

Число пациентов перешагнуло за психологический порог в цифру «100»
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

К настоящему времени число случаев оказания медицинской помощи с использованием генно-инженерной биологической терапии специалистами больницы №4 достигло ста. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Генная инженерия – один из видов высокотехнологичной медицинской помощи. Специальные препараты вводятся пациентам с тяжелыми гастроэнтерологическими болезнями. Для каждого пациента лечение подбирается индивидуально. Наиболее эффективен такой метод при лечении пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона – это хроническое воспалительное заболевание кишечника, затрагивающее все его слои.

- Лекарства обеспечивают длительную ремиссию, помогают людям сохранять качество жизни, – отмечает заведующая отделением Ирина Ворначева. - Стоимость курса достигает 1 миллион рублей в год на человека, финансирование осуществляется из бюджетов региона и Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Подчеркнем, что до недавнего времени врачи использовали иностранные препараты, сейчас разработаны отечественные аналоги, не уступающие по качеству зарубежным. Что немаловажно, именно такой способ лечения дает возможность избежать хирургического вмешательства.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанский онкодиспансер закупили аппарат по цене самолета

Вместе с вводом в эксплуатацию и обучением персонала он обошелся в 280 миллионов рублей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выпивохи-рязанцы пытались убить близких родственников
На рязанском молзаводе обнаружили растительный жир
В больнице №4 Рязани используют методы генной инженерии
В Рязанской филармонии выступят «Новые русские бабки»
Коронавирус не возьмет! Ярмарки выходного дня продолжат работу в Рязани
«Ростелеком» проконтролирует надежность Wi-Fi сети с помощью онлайн мониторинга
Со вторника РГУ полностью перейдет на дистанционное обучение
Спешат! На М5 в Рязанской области жестко столкнулись иномарки
Из-за коронавируса в Рязани отменили концерт немецкой thrash metal группы Rezet
Рязанцы добровольно сдали восемь единиц оружия и 2,5 тысячи патронов
Рязанец, попавший в ДТП, выиграл дело у страховщика на 500 тысяч рублей
Рязанская область вошла в десятку самых безопасных дорог России
Татьяна Устинова рассказала о рязанке, которая тяжела умирала и просила ее книги
На рязанском кладбище выбросили в мусорку «свежевыкопанный» гроб
В Рязани заказали разработку проекта школы в Кальном
В Рязани «пятерка» сбила 11-летнего мальчика не пешеходном переходе
Любимов из-за коронавируса попросил рязанцев сообщать о возвращении из поездок
В центре Рязани у ТРЦ «Виктория Плаза» рухнул огромный тополь
А сам не плошай: в рязанских храмах будут дезинфицировать иконы
Сорокина: В ЖКХ у нас еще очень много проблем
Движение по двум низководным мостам Рязанской области восстановлено