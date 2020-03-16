В больнице №4 Рязани используют методы генной инженерии

16 Март 2020 2020-03-16T13:55:50+03:00

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К настоящему времени число случаев оказания медицинской помощи с использованием генно-инженерной биологической терапии специалистами больницы №4 достигло ста. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Генная инженерия – один из видов высокотехнологичной медицинской помощи. Специальные препараты вводятся пациентам с тяжелыми гастроэнтерологическими болезнями. Для каждого пациента лечение подбирается индивидуально. Наиболее эффективен такой метод при лечении пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона – это хроническое воспалительное заболевание кишечника, затрагивающее все его слои.

- Лекарства обеспечивают длительную ремиссию, помогают людям сохранять качество жизни, – отмечает заведующая отделением Ирина Ворначева. - Стоимость курса достигает 1 миллион рублей в год на человека, финансирование осуществляется из бюджетов региона и Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Подчеркнем, что до недавнего времени врачи использовали иностранные препараты, сейчас разработаны отечественные аналоги, не уступающие по качеству зарубежным. Что немаловажно, именно такой способ лечения дает возможность избежать хирургического вмешательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU