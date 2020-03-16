В Рязанской филармонии выступят «Новые русские бабки»

16 Март 2020 2020-03-16T13:44:27+03:00

Изменить размер текста: A A

31 марта на сцене Рязанской областной филармонии выступит запоминающаяся парочка талантливых актеров - Игоря Касилова и Сергея Чванова. «Новые русские бабки» - Матрена и Цветочек - не могут не привлечь вашего внимания. Поразительное вживание в образы, естественная игра на сцене, запоминающиеся номера, все это делает их потрясающим юмористическим дуэтом.

Стоит отметить, что они - единственные, кто решился возродить дуэт русских бабок, и не прогадали. Популярность их накрыла с первого появления на сцене. Очень талантливые ребята, которые каждый раз удивляют своей харизмой и артистизмом. А какие у них частушки и песни... Четко передают настроение и заряжают своей безграничной наивностью.

Билеты можно приобрести на портале Единого билетного пространства.

Начало концерта в 19:00.

Возраст 16+. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU