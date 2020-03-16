Коронавирус не возьмет! Ярмарки выходного дня продолжат работу в Рязани
Еженедельные ярмарки выходного дня организованы министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и министерством промышленности и экономического развития региона. Они стали привычной составляющей жизни областного центра.
В минувшую субботу, 14 марта, торговлю осуществляли свыше 220 производителей на 350 местах. Больше всего в совокупности рязанцы купили молока и молочных продуктов – более 13 тонн. Несмотря на Великий пост, мяса продано около 11 тонн. Об этом рассказали журналисты ГТРК «Ока».
Очередные ярмарки выходного дня состоятся в Рязани 21 марта. Они пройдут в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».
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ИСТОЧНИК KP.RU