Спешат! На М5 в Рязанской области жестко столкнулись иномарки
По предварительной версии, в Шацком районе на 372-м километре автодороги М5 «Урал» 27-летний житель Волгоградской области 15 марта примерно в 18:30 не справился с рулевым управлением и столкнулся на встречной полосе с автомобилем Chevrolet Aveo.
При этом его автомобиль опрокинулся, а затем, уже по касательной, столкнулся с фурой Volvo. 52-летний водитель из Мордовии сумел удержать Chevrolet Aveo на дороге – пострадавших в его машине нет. А водитель и две пассажирки Peugeot Boxer в возрасте 53-х и 24-х лет получили травмы.
Пострадавшим оказана медицинская помощь – уточнила пресс-служба регионального УВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU