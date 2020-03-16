Из-за коронавируса в Рязани отменили концерт немецкой thrash metal группы Rezet

16 Март 2020 2020-03-16T11:03:16+03:00

Музыканты уже практически были на чемоданах, когда правительства Германии и России отменили авиасообщение между странами

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В Рязани из-за коронавирусной ситуации отменили концерт немецкой thrash metal группы Rezet, который должен был состояться 16 марта. Об этом сообщают организаторы тура по России.

«К сожалению, вирус Covid-19 так или иначе влияет на нас всех. Группа уже буквально сидела на чемоданах и собиралась вылететь в Москву, но российское и немецкое правительства прекратили авиасообщения из-за распространения вируса. Поэтому данный тур придется в лучшем случае перенести на осень», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, в Рязани школьные каникулы из-за вирусной инфекции начнутся на неделю раньше (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU