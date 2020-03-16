Из-за коронавируса в Рязани отменили концерт немецкой thrash metal группы Rezet
В Рязани из-за коронавирусной ситуации отменили концерт немецкой thrash metal группы Rezet, который должен был состояться 16 марта. Об этом сообщают организаторы тура по России.
«К сожалению, вирус Covid-19 так или иначе влияет на нас всех. Группа уже буквально сидела на чемоданах и собиралась вылететь в Москву, но российское и немецкое правительства прекратили авиасообщения из-за распространения вируса. Поэтому данный тур придется в лучшем случае перенести на осень», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, в Рязани школьные каникулы из-за вирусной инфекции начнутся на неделю раньше (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Для рязанцев подготовили 7 шагов по профилактике коронавируса
Санитарные врачи рассказали о первых симптомах новой инфекции и что делать при подозрениях на заболеваемость (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU