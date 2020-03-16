2020-03-16T11:03:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Рязани отменили концерт немецкой thrash metal группы Rezet

Музыканты уже практически были на чемоданах, когда правительства Германии и России отменили авиасообщение между странами
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Официальный сайт группы Rezet | http://www.rezet.deОфициальный сайт группы Rezet | http://www.rezet.de
Изменить размер текста:

В Рязани из-за коронавирусной ситуации отменили концерт немецкой thrash metal группы Rezet, который должен был состояться 16 марта. Об этом сообщают организаторы тура по России.

«К сожалению, вирус Covid-19 так или иначе влияет на нас всех. Группа уже буквально сидела на чемоданах и собиралась вылететь в Москву, но российское и немецкое правительства прекратили авиасообщения из-за распространения вируса. Поэтому данный тур придется в лучшем случае перенести на осень», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, в Рязани школьные каникулы из-за вирусной инфекции начнутся на неделю раньше (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Для рязанцев подготовили 7 шагов по профилактике коронавируса

Санитарные врачи рассказали о первых симптомах новой инфекции и что делать при подозрениях на заболеваемость (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спешат! На М5 в Рязанской области жестко столкнулись иномарки
Из-за коронавируса в Рязани отменили концерт немецкой thrash metal группы Rezet
Рязанцы добровольно сдали восемь единиц оружия и 2,5 тысячи патронов
Рязанец, попавший в ДТП, выиграл дело у страховщика на 500 тысяч рублей
Рязанская область вошла в десятку самых безопасных дорог России
Татьяна Устинова рассказала о рязанке, которая тяжела умирала и просила ее книги
На рязанском кладбище выбросили в мусорку «свежевыкопанный» гроб
В Рязани заказали разработку проекта школы в Кальном
В Рязани «пятерка» сбила 11-летнего мальчика не пешеходном переходе
Любимов из-за коронавируса попросил рязанцев сообщать о возвращении из поездок
В центре Рязани у ТРЦ «Виктория Плаза» рухнул огромный тополь
А сам не плошай: в рязанских храмах будут дезинфицировать иконы
Сорокина: В ЖКХ у нас еще очень много проблем
Движение по двум низководным мостам Рязанской области восстановлено