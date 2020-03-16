2020-03-16T10:31:47+03:00
Общество

Рязанцы добровольно сдали восемь единиц оружия и 2,5 тысячи патронов

Росгвардия подвела итоги контрольно-профилактического мероприятия «Оружие»
Яков РЫКОВ
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Рязанцы добровольно сдали восемь единиц оружия и 2,5 тысячи патронов.Рязанцы добровольно сдали восемь единиц оружия и 2,5 тысячи патронов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За три недели контрольно-профилактического мероприятия «Оружие» сотрудники Росгвардии за различные нарушения изъяли у рязанцев 42 единицы оружия, в том числе охотничье гладкоствольное ружье, которое находилось в федеральном розыске.

Кроме того, сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы аннулировали семь разрешений на хранение и ношение оружия.

Кроме того, за последние три недели рязанцы добровольно сдали восемь единиц гладкоствольного охотничьего оружия и 2,5 тысячи штук патронов. Предполагаемая сумма выплат за оружие и боеприпасы свыше 70 тысяч рублей.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Получить консультацию по вопросам, связанным с оборотом оружия, можно по телефону: +7 (4912) 45-06-09. Телефон отделения контроля за оборотом оружия +7 (4912) 29-95-95.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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