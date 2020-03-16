Рязанец, попавший в ДТП, выиграл дело у страховщика на 500 тысяч рублей

16 Март 2020 2020-03-16T09:42:50+03:00

Как истребовать со страховой компании полного возмещения за поврежденный в ДТП автомобиль. Пример рязанского водителя. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Страховая компания насчитала только 25 тысяч рублей, несмотря на то, что автомобиль не подлежит восстановлению

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В Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение районного суда о взыскании страхового возмещения, неустойки, убытков, компенсации морального вреда и судебных расходов.

Суд установил, что в ноябре 2018 года в Рязани произошло ДТП с участием двух автомобилей. После столкновения машина истца наехала на противоположный бордюр и дорожный знак. В результате аварии был причинен значительный ущерб.

Вскоре водитель обратился в страховую компанию с заявлением о возмещении убытков, представив к заявлению все необходимые документы и поврежденный автомобиль для осмотра.

Согласно справке эксперта от страховой компании, только повреждения заднего бампера, нижней накладки заднего бампера и глушителя могли быть получены при обстоятельствах данного ДТП. Остальные повреждения были получены при неизвестных обстоятельствах в процессе эксплуатации автомобиля.

В феврале 2019 года компания выплатила страховое возмещение в сумме более 25 тысяч рублей, но только за ту часть повреждений, которые она признала.

Не согласившись с размером страховой выплаты, гражданин сделал независимую оценку стоимости восстановительного ремонта и, основываясь на экспертном заключении, обратился в страховую компанию с претензией о доплате. Но компания на претензию не ответила, и водитель обратился в суд.

Для определения объема повреждений и стоимости ремонта по данному делу провели судебную экспертизу. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля на дату ДТП с учетом износа составила более 400 тысяч рублей, что без учета износа превышает стоимость имущества на дату наступления страхового случая. Следовательно, проведение восстановительного ремонта признается нецелесообразным, а состояние автомобиля оценивается как его гибель.

Московский районный суд удовлетворил иск и вынес решение о взыскании в пользу истца страхового возмещения на сумму более 500 тысяч рублей: неустойка, компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы.

Страховая компания с решением суда не согласилась и подала апелляционную жалобу, но Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения.

Решение вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU