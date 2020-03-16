2020-03-16T07:57:55+03:00
Звезды

Татьяна Устинова рассказала о рязанке, которая тяжела умирала и просила ее книги

Известной российской писательнице надолго запомнилась история, которая произошла с ней более 15 лет назад на встрече с читателями в Рязани
Александр РАДЫГИН
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От воспоминаний из Рязани 15-летней давности у Татьяны Устиновой наворачиваются слезы.От воспоминаний из Рязани 15-летней давности у Татьяны Устиновой наворачиваются слезы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Известная российская писательница Татьяна Устинова вспомнила историю, рассказанную ей в Рязани, от которой у нее до сих пор на глаза наворачиваются слезы.

— Встреча с читателями в Рязани… В числе последних читателей была девчонка лет семнадцати. Подходит с книжкой и рассказывает жуткую историю про свою маму. Та сильно болела, тяжело умирала. «Но, — говорит, — постоянно просила ваши книги. А когда читала, все время хохотала. Спасибо вам большое». У меня до сих пор глаза на мокром месте, когда я ее вспоминаю. Конечно, страшно подвести стольких людей, — цитируют Устинову «Известия».

По словам писательницы, о таких случаях можно говорить только спустя время.

Напомним, Татьяна Устинова встречалась с читателями в Рязани еще в феврале 2005 года. На тот момент ее творческая деятельность составляла пять лет, и она работала над своим 19-м романом.

ДОСЬЕ «КП»

Татьяна Витальевна Устинова — российская писательница-прозаик, автор детективных романов, сценарист, переводчик и телеведущая.

С 1993 по 1996 годы работала в пресс-службе администрации Президента России Бориса Ельцина. В 1998 году - PR-менеджером в Торгово-промышленной палате России, но после сокращения начала свою писательскую деятельность.

В 2004 году стала лауреатом российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Сценарист телевизионного художественного фильма/сериала» за сценарий к телевизионному сериалу «Всегда говори „всегда“».

С марта 2015 года ведет авторскую телевизионную программу «Мой герой» на телеканале «ТВ Центр».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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