На рязанском кладбище выбросили в мусорку «свежевыкопанный» гроб
Вечером 15 марта на одном из рязанских кладбищ, предположительно в поселке Божатково, в мусорном контейнере обнаружили выброшенный гроб. Фотографии с кладбища опубликовали в паблике «Типичная Рязань».
По словам автора снимков Сергея Симакова, гроб свежевыкопанный, так как на его стенах остатки земли.
Подписчики паблика высказали несколько предположений, как гроб мог оказаться в контейнере: гроб остался после эксгумации или родственники покойного решили перезахоронить тело в другом регионе.
Подробности происшествия уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU