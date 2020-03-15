2020-03-15T23:22:58+03:00
Общество

На рязанском кладбище выбросили в мусорку «свежевыкопанный» гроб

Находку обнаружили, предположительно, в поселке Божатково. Подробности уточняются [фото]
Яков РЫКОВ
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Фото: https://vk.com/tr_ryazan | Сергей Симаков.Фото: https://vk.com/tr_ryazan | Сергей Симаков.
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Вечером 15 марта на одном из рязанских кладбищ, предположительно в поселке Божатково, в мусорном контейнере обнаружили выброшенный гроб. Фотографии с кладбища опубликовали в паблике «Типичная Рязань».

По словам автора снимков Сергея Симакова, гроб свежевыкопанный, так как на его стенах остатки земли.

Подписчики паблика высказали несколько предположений, как гроб мог оказаться в контейнере: гроб остался после эксгумации или родственники покойного решили перезахоронить тело в другом регионе.

Подробности происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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