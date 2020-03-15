В Рязани заказали разработку проекта школы в Кальном

15 Март 2020 2020-03-15T18:55:48+03:00

Получить на руки документацию, которая позволит приступить к строительству, власти планируют к концу мая

Изменить размер текста: A A

Управление капстроительства в Рязани планирует получить на руки проект школы в микрорайоне Кальное до 28 мая. Такие сроки обозначены в техническом задании к аукциону, размещенному на сайте госзакупок. Новое образовательное учреждение, как и предполагалось, будет рассчитано на 1100 мест и разместится в районе улицы Окской и дома 77 по улице Кальной.

Уже известно, что школу спроектируют по образу и подобию той, что построили в ДПР-5. Там есть три спортивных зала, большая столовая и актовый зал, лифты, душевые, снаружи - спортивная и хозяйственная зоны.

Особенность площадки в Кальном заключается в протекающем по участку ручье Быстрец, который хотят «спрятать» под землю – в коллектор. Мероприятие весьма дорогостоящее, из-за чего ранее от участка и отказались, однако теперь областное правительство готово выделить дополнительные средства.

Торги за разработку проекта начнутся с 4,8 млн рублей. В эту сумму входят геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Школа в Кальном: после отказа от Лесопарка назван другой приоритетный вариант

Власти вернутся к участку, на котором ранее строить передумали из-за дополнительных затрат (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU