15 Март 2020 2020-03-15T17:17:02+03:00

В Рязани «пятерка» сбила 11-летнего мальчика не пешеходном переходе

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15 марта около 13 часов на улице Новоселов в Рязани ребенок попал под ВАЗ-2105. По предварительной информации, в момент наезда он пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Как сообщили «Комсомолке» в областной Госавтоинспекции, за рулем «пятерки» находился 59-летний житель города. Пострадавшего - 11-летнего мальчика - доставили в больницу на реанимобиле.

Остальные обстоятельства полиция установит в ходе проверки, которая проводится по факту ДТП.

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Полиция устанавливает личность ребенка, а также выясняет все обстоятельства случившегося (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU