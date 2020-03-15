2020-03-15T17:17:02+03:00
Происшествия

В Рязани «пятерка» сбила 11-летнего мальчика не пешеходном переходе

Ребенка госпитализировали. За рулем автомобиля находился 59-летний горожанин
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В Рязани «пятерка» сбила 11-летнего мальчика не пешеходном переходеВ Рязани «пятерка» сбила 11-летнего мальчика не пешеходном переходе
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15 марта около 13 часов на улице Новоселов в Рязани ребенок попал под ВАЗ-2105. По предварительной информации, в момент наезда он пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Как сообщили «Комсомолке» в областной Госавтоинспекции, за рулем «пятерки» находился 59-летний житель города. Пострадавшего - 11-летнего мальчика - доставили в больницу на реанимобиле.

Остальные обстоятельства полиция установит в ходе проверки, которая проводится по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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