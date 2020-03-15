Любимов из-за коронавируса попросил рязанцев сообщать о возвращении из поездок

15 Март 2020 2020-03-15T16:56:24+03:00

Новый коронавирус заставляет страны прибегать к различным мерам безопасности. Помещение на карантин туристов - одна из них. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прийти в свое медучреждение нужно обязательно - независимо от того, есть признаки ОРВИ или нет

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов обратился к жителям региона, которые возвращаются из заграничных поездок. Он напомнил, что Роспотребнадзор требует от туристов соблюдать карантин. Особенно это касается тех, кто посетил страны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

«По возвращении вам необходимо сообщить о прибытии в своё медицинское учреждение. Это нужно сделать обязательно, независимо от того, есть признаки ОРВИ или нет», - такое сообщение появилось на странице Любимова в соцсетях.

Также губернатор отметил, что в регионе открыта горячая линия по вопросам профилактики, диагностики и лечения новой инфекции, вызванной SARS-CoV-2: +7 (4912) 506-487.

Самая важная информация о COVID-19 собрана на сайте Всемирной организации здравоохранения. Так, инкубационный период при заражении (время до появления симптомов болезни) колеблется от 1 до 14 дней и чаще всего составляет около пяти дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU