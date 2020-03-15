2020-03-15T15:28:05+03:00
Происшествия

В центре Рязани у ТРЦ «Виктория Плаза» рухнул огромный тополь

Только по счастливой случайности никто из прохожих и проезжающих мимо автомобилей не пострадал [фото]
Яков РЫКОВ
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Дерево рухнуло от ветра в самом центре Рязани.Дерево рухнуло от ветра в самом центре Рязани.
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Утром 15 марта у торгово-развлекательного центра «Виктория Плаза» на улице 1-я Безбожная из-за сильного ветра рухнул огромный старый тополь. Сообщение о происшествии появилось в социальных сетях.

По всей видимости, тополь уже давно нужно было спилить.

По всей видимости, тополь уже давно нужно было спилить.

По словам очевидцев, во время падения дерева был сильный грохот и вибрация по зданию (речь идет об офисном здании по Коммунистическому переулку, 1 – Ред.).

В ближайшее время рабочие должны распилить и вывезти дерево.

В ближайшее время рабочие должны распилить и вывезти дерево.

— Дерево спасатели распилили. Все вывезем, — кратко прокомментировали происшествие в администрации Рязани. Однако, по состоянию на 14:15 дерево рабочие распили не полностью, работы продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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