2020-03-15T15:32:34+03:00
Коронавирус Covid-19

А сам не плошай: в рязанских храмах будут дезинфицировать иконы

После Причастия верующим предложат одноразовые стаканчики для запивания водой
Антон ВОХЕЧ
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На заседании Синода Русской православной церкви 11 марта под председательством патриарха Кирилла принято заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В документе, помимо пастырских наставлений, имеются вполне конкретные указания для епархиальных управлений. Иерархи РПЦ призвали более широко применять санитарные растворы «для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие», а после Причастия запивать водой из одноразовых стаканчиков.

При этом в заявлении акцентируется внимание на том, что «недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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