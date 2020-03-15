2020-03-15T13:48:04+03:00
Недвижимость

Прикладываются серьезные усилия для обеспечения рязанцев качественной водой

Эти слова позвучали в поздравлении главы горадминистрации Рязани работников ЖКХ с связи с профессиональным праздником
Антон ВОХЕЧ
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Градоначальник призналась, что с качественной водой в Рязани проблемы. Фото: соцсети.Градоначальник призналась, что с качественной водой в Рязани проблемы. Фото: соцсети.
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Глава администрации областного центра Елена Сорокина поздравила работников ЖКХ с профессиональным праздником на своей странице в соцсети.

Сити-менеджер отметила, в частности, что «у нас еще очень много проблем, но в последнее время в обновлении этого сектора городского хозяйства наметились большие положительные изменения». Елена Сорокина этот тезис подтвердила цифрами: в 2019 году поменяли более 25 тысяч метров труб теплоснабжения, отремонтировали 17 дворов. В текущем году уже подготовлены проекты по 14 дворам. «Город получил паспорт готовности к отопительному сезону, и мы на 100% обеспечили жителей теплом», - подчеркнула Елена Борисовна.

Не оставила без внимания она и другие аспекты: «Мы обязательно продолжим контролировать работу по вывозу мусора, чтобы горожане были удовлетворены предоставляемыми Региональным оператором услугами. Так же актуализируем и схему водоснабжения города. В настоящее время мы прикладываем серьезные усилия для обеспечения горожан качественной питьевой водой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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