Прикладываются серьезные усилия для обеспечения рязанцев качественной водой

15 Март 2020 2020-03-15T13:48:04+03:00

Эти слова позвучали в поздравлении главы горадминистрации Рязани работников ЖКХ с связи с профессиональным праздником

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Глава администрации областного центра Елена Сорокина поздравила работников ЖКХ с профессиональным праздником на своей странице в соцсети.

Сити-менеджер отметила, в частности, что «у нас еще очень много проблем, но в последнее время в обновлении этого сектора городского хозяйства наметились большие положительные изменения». Елена Сорокина этот тезис подтвердила цифрами: в 2019 году поменяли более 25 тысяч метров труб теплоснабжения, отремонтировали 17 дворов. В текущем году уже подготовлены проекты по 14 дворам. «Город получил паспорт готовности к отопительному сезону, и мы на 100% обеспечили жителей теплом», - подчеркнула Елена Борисовна.

Не оставила без внимания она и другие аспекты: «Мы обязательно продолжим контролировать работу по вывозу мусора, чтобы горожане были удовлетворены предоставляемыми Региональным оператором услугами. Так же актуализируем и схему водоснабжения города. В настоящее время мы прикладываем серьезные усилия для обеспечения горожан качественной питьевой водой».

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ИСТОЧНИК KP.RU