Движение по двум низководным мостам Рязанской области восстановлено

15 Март 2020 2020-03-15T12:46:14+03:00

Разлива почти нет. Фото: сайт ГУ МЧС по Рязанской области.

Однако в Сапожковском и Шацком районе обстановка иная, но не критичная

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Ранее затопленные низководные мосты через реку Пара у Красной Яблоньки и Дмитриевка Сапожковского района, а также у Летников Путятинского района освободились из-под воды. По состоянию на 14 марта на контроле Главного управления МЧС России по Рязанской области подтоплен 1 низководный мост: этот объект находится на реке Пара в Сапожковском районе неподалеку от скита Свято-Данилова монастыря. Там запланирована работа лодочных переправ.

Прекращено транспортное движение по понтонному мосту у села Купля Шацкого района. Это связано с паводком на Цне. Однако, особых затруднений люди не испытают – есть объездной путь.

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ИСТОЧНИК KP.RU