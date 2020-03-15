Смех сквозь слезы: в рязанском райцентре ураган свалил новогоднюю елку
Сильный, почти ураганный ветер, стал причиной многих неприятностей. Мы сообщали о сорванной кровле с крыши детсада №101 в Рязани. Мы обратили внимание властей, рассказав о поваленных остановочных пунктах в рязанской глубинке, сообщили об отключениях электричества в нескольких районах.
Больше всего от урагана пострадали территории, расположенные на карте ниже областного центра. Среди них Михайловский, Сараевский, Ряжский районы. А в Шацке ураганный ветер повалил в микрорайоне Северный новогоднюю (!) елку. Зеленая красавица до последних дней радовала глаз жителей райцентра – о происшествии рассказал сайт ИД «Пресса».
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ИСТОЧНИК KP.RU