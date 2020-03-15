2020-03-15T10:31:17+03:00
Происшествия

Смех сквозь слезы: в рязанском райцентре ураган свалил новогоднюю елку

Зеленая красавица до последних дней ласкала взоры романтичных жителей Шацка
Антон ВОХЕЧ
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А если бы на площадке в это время были дети?! Фото: сайт ИД «Пресса».А если бы на площадке в это время были дети?! Фото: сайт ИД «Пресса».
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Сильный, почти ураганный ветер, стал причиной многих неприятностей. Мы сообщали о сорванной кровле с крыши детсада №101 в Рязани. Мы обратили внимание властей, рассказав о поваленных остановочных пунктах в рязанской глубинке, сообщили об отключениях электричества в нескольких районах.

Больше всего от урагана пострадали территории, расположенные на карте ниже областного центра. Среди них Михайловский, Сараевский, Ряжский районы. А в Шацке ураганный ветер повалил в микрорайоне Северный новогоднюю (!) елку. Зеленая красавица до последних дней радовала глаз жителей райцентра – о происшествии рассказал сайт ИД «Пресса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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