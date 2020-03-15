Девочке, прикованной к инвалидному креслу, помогают осуществить мечту в Новомичуринске

15 Март 2020 2020-03-15T09:44:10+03:00

Изменить размер текста: A A

У Саши Романосовой из села Малинищи появились замечательные наставники. Мастера Елена Михайлова и Екатерина Бай приехали к ней домой, и показали азы своего искусства. В завершение встречи они пригласили Сашу посетить их салон в Новомичуринске. Когда девочка приехала вместе с мамой и своей подружкой в город, то в парикмахерской ее ждали воздушные шарики и добродушные лица всех мастеров. Так события описывает сайт ИД «Пресса».

– Мы подарили ей манекен с натуральными волосами, чтобы девочка «набивала руку» на локонах для укладок, – рассказала Елена Зигунова. – Наш первый урок не пропал даром, ведь Саша уже более уверенно чувствует себя с плойкой в руках. Елена Михайлова и Инесса Сидорина поделилась с ней своими секретами. И хотя в нашей профессии весь день проводишь на ногах, но дамские прически возможно делать и сидя. Если девушка захочет стать мастером, то все у нее получится. Мы с удовольствием возьмем ее в свой коллектив.

После этой поездки Алла, мама Саши, увидела дочь окрыленной:

– У нее появилась надежда и какая-то уверенность в своем будущем. Мы, как родители, тоже понимаем, что без дела она зачахнет.

Осталось только отметить, что инициировал мастер-класс глава администрации Пронского района Александр Шаститко.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Порезал, облил из чайника: в Рязани наркоман ограбил колясочника

26-летний подсудимый отделался условным сроком (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU