Рязанка попала под колеса двух автомобилей – спасти женщину не удалось
Вечером 14 марта в Касимовском районе неустановленный автомобиль сбил женщину-пешехода, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.
Через пару минут лежащую на дороге женщину переехал автомобиль Daewoo Matiz, за рулем которого находился 47-летний местный житель.
В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась до приезда медиков.
В настоящее время на месте ДТП работают полицейские. Все экипажи дорожно-патрульной службы ориентированы на поиск скрывшегося автомобиля.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными и осторожными. Пешеходам следует соблюдать правила безопасности и в темное время суток использовать световозвращающие элементы.
ВАЖНО!
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП сообщить по телефону (4912) 27-50-70.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
На Южной окружной иномарка сбила двух пешеходов – один погиб
Смертельное ДТП произошло днем 6 марта. Под колеса автомобиля Ford попали мужчина и женщина (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU