Рязанка попала под колеса двух автомобилей – спасти женщину не удалось

14 Март 2020 2020-03-14T22:42:26+03:00

ДТП произошло в Касимовском районе. Один из участников покинул место происшествия

Изменить размер текста: A A

Вечером 14 марта в Касимовском районе неустановленный автомобиль сбил женщину-пешехода, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Через пару минут лежащую на дороге женщину переехал автомобиль Daewoo Matiz, за рулем которого находился 47-летний местный житель.

В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась до приезда медиков.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские. Все экипажи дорожно-патрульной службы ориентированы на поиск скрывшегося автомобиля.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными и осторожными. Пешеходам следует соблюдать правила безопасности и в темное время суток использовать световозвращающие элементы.

ВАЖНО!

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП сообщить по телефону (4912) 27-50-70.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На Южной окружной иномарка сбила двух пешеходов – один погиб

Смертельное ДТП произошло днем 6 марта. Под колеса автомобиля Ford попали мужчина и женщина (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU