2020-03-14T22:42:26+03:00
Происшествия

Рязанка попала под колеса двух автомобилей – спасти женщину не удалось

ДТП произошло в Касимовском районе. Один из участников покинул место происшествия
Яков РЫКОВ
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Вечером 14 марта в Касимовском районе неустановленный автомобиль сбил женщину-пешехода, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Через пару минут лежащую на дороге женщину переехал автомобиль Daewoo Matiz, за рулем которого находился 47-летний местный житель.

В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась до приезда медиков.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские. Все экипажи дорожно-патрульной службы ориентированы на поиск скрывшегося автомобиля.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными и осторожными. Пешеходам следует соблюдать правила безопасности и в темное время суток использовать световозвращающие элементы.

ВАЖНО!

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП сообщить по телефону (4912) 27-50-70.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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