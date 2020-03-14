Лишь в овертайме. МХК «Рязань» проиграл свой последний матч сезона-19/20

14 Март 2020 2020-03-14T22:19:27+03:00

Владимир Архангельский отразил 43 броска, его новомосковский коллега – в два раза меньше

Изменить размер текста: A A

В заключительном матче первенства НМХЛ подопечные Алексея Храмцова уступили в овертайме «Академии Михайлова» из Новомосковска 1:2. На 9 минуте отличился Сергей Кузецов – 1:0. Счет продержался до третьего игрового отрезка. Соперники отыгрались (Илья А. Воробьев), а в овертайме вырвали победу над хозяевами льда (Никита Христов).

При этом голкипер хозяев льда Владимир Архангельский, признанный накануне болельщиками (видно, не напрасно) лучшим игроком МХК «Рязань», отразил 43 броска из 45, а его визави – 24 из 25. Напомним, что накануне «горожане» уступили 2:5, ворота защищал Владислав Югов.

На такой минорной ноте завершился сезон для рязанской дружины. К тому же, команды играли при пустых трибунах – постановление регионального правительства. Чиновники опасаются вспышки и распространения вирусных инфекций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU