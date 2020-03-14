2020-03-14T22:19:27+03:00
Спорт

Лишь в овертайме. МХК «Рязань» проиграл свой последний матч сезона-19/20

Владимир Архангельский отразил 43 броска, его новомосковский коллега – в два раза меньше
Павел АВЕРИН
Поделиться:
Тренеры "Рязани" выглядят явно удрученными.Тренеры "Рязани" выглядят явно удрученными.Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

В заключительном матче первенства НМХЛ подопечные Алексея Храмцова уступили в овертайме «Академии Михайлова» из Новомосковска 1:2. На 9 минуте отличился Сергей Кузецов – 1:0. Счет продержался до третьего игрового отрезка. Соперники отыгрались (Илья А. Воробьев), а в овертайме вырвали победу над хозяевами льда (Никита Христов).

При этом голкипер хозяев льда Владимир Архангельский, признанный накануне болельщиками (видно, не напрасно) лучшим игроком МХК «Рязань», отразил 43 броска из 45, а его визави – 24 из 25. Напомним, что накануне «горожане» уступили 2:5, ворота защищал Владислав Югов.

На такой минорной ноте завершился сезон для рязанской дружины. К тому же, команды играли при пустых трибунах – постановление регионального правительства. Чиновники опасаются вспышки и распространения вирусных инфекций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанка попала под колеса двух автомобилей – спасти женщину не удалось
Лишь в овертайме. МХК «Рязань» проиграл свой последний матч сезона-19/20
В Рязани эвакуировали ТРЦ «Виктория Плаза» - здание оцеплено
Официально: школьные каникулы в Рязанской области начнутся с 17 марта
Матрасы из старой БСМП отдадут рязанским зоозащитникам
В Рязани закончились деньги для охотников за добычу лисицы
В Рязани ожидается метель с мощным ветром и минусовой температурой
МХК «Рязань» уступил в предпоследнем матче российского первенства НМХЛ
В жилом доме, признанном объектом культурного наследия, обвалился потолок
В Рязанском районе 20-летний водитель угробил в ДТП своего пассажира
Под Рязанью Nissan на скорости вылетел с дороги в кювет – водитель погиб
Полиция установила личность мальчика, погибшего в ДТП на улице Новоселов
В Рязани прекратили дело в отношении экс-работника РЖД
Ураганным ветром под Рязанью вырвало из земли остановку
Появилось видео с места с ДТП, в котором иномарка насмерть сбила ребенка
В Рязани засняли водителя, уничтожающего на внедорожнике газон