В Рязани эвакуировали ТРЦ «Виктория Плаза» - здание оцеплено
В Рязани эвакуировали торгово-развлекательный центр «Виктория Плаза». Об этом «Комсомолке» сообщил один из очевидцев. По предварительным данным, в правоохранительные органы поступил звонок о «заминировании» объекта.
По состоянию на 19:30, торговый центр оцеплен полицией, в здание никого из посетителей не пропускают.
— Рядом с ТРЦ стоят шесть пожарных машин, две кареты скорой медицинской помощи и одна полицейская. Вокруг здания ходят кинологи с собаками, — сообщил очевидец.
Рядом с ТРЦ стоят шесть пожарных машин, две кареты скорой медицинской помощи и одна полицейская.
Официальной информации к данной минуте не поступало. Подробности происшествия уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU