2020-03-14T20:16:48+03:00
Происшествия

В Рязани эвакуировали ТРЦ «Виктория Плаза» - здание оцеплено

По предварительным данным, неизвестный «заминировал» торгово-развлекательный центр
Яков РЫКОВ
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В Рязани эвакуировали ТРЦ «Виктория Плаза» - здание оцеплено.В Рязани эвакуировали ТРЦ «Виктория Плаза» - здание оцеплено.
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В Рязани эвакуировали торгово-развлекательный центр «Виктория Плаза». Об этом «Комсомолке» сообщил один из очевидцев. По предварительным данным, в правоохранительные органы поступил звонок о «заминировании» объекта.

По состоянию на 19:30, торговый центр оцеплен полицией, в здание никого из посетителей не пропускают.

— Рядом с ТРЦ стоят шесть пожарных машин, две кареты скорой медицинской помощи и одна полицейская. Вокруг здания ходят кинологи с собаками, — сообщил очевидец.

Рядом с ТРЦ стоят шесть пожарных машин, две кареты скорой медицинской помощи и одна полицейская.

Рядом с ТРЦ стоят шесть пожарных машин, две кареты скорой медицинской помощи и одна полицейская.

Официальной информации к данной минуте не поступало. Подробности происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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