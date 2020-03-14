В Рязани эвакуировали ТРЦ «Виктория Плаза» - здание оцеплено

14 Март 2020 2020-03-14T20:16:48+03:00

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В Рязани эвакуировали торгово-развлекательный центр «Виктория Плаза». Об этом «Комсомолке» сообщил один из очевидцев. По предварительным данным, в правоохранительные органы поступил звонок о «заминировании» объекта.

По состоянию на 19:30, торговый центр оцеплен полицией, в здание никого из посетителей не пропускают.

— Рядом с ТРЦ стоят шесть пожарных машин, две кареты скорой медицинской помощи и одна полицейская. Вокруг здания ходят кинологи с собаками, — сообщил очевидец.

Рядом с ТРЦ стоят шесть пожарных машин, две кареты скорой медицинской помощи и одна полицейская.

Официальной информации к данной минуте не поступало. Подробности происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU