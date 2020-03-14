Матрасы из старой БСМП отдадут рязанским зоозащитникам
Из старого корпуса БСМП начали вывозить мягкий инвентарь, матрасы и мебель, сообщает региональное министерство здравоохранения. Часть имущества утилизируют, а часть передадут МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными».
Зоозащитники уже побывали в больнице и определились, какие вещи они заберут в дар для своих питомцев.
Напомним, в старом корпусе БСМП временно разместится онкологический диспансер, до тех пор, пока в Рязани не построят современный онкологический центр.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В новой БСМП провели первую успешную операцию
Рязанские хирурги оперировали 50-летнего мужчину с рецидивом аппендикулярного абсцесса. Сейчас с ним все хорошо (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU