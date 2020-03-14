2020-03-14T19:28:20+03:00
Общество

Матрасы из старой БСМП отдадут рязанским зоозащитникам

В старое здание больницы скорой медицинской помощи скорое переедет онкологический диспансер
Яков РЫКОВ
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Онкологический диспансер переезжает в БСМП. Фото: рязанский минздрав.Онкологический диспансер переезжает в БСМП. Фото: рязанский минздрав.
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Из старого корпуса БСМП начали вывозить мягкий инвентарь, матрасы и мебель, сообщает региональное министерство здравоохранения. Часть имущества утилизируют, а часть передадут МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными».

Зоозащитники уже побывали в больнице и определились, какие вещи они заберут в дар для своих питомцев.

Напомним, в старом корпусе БСМП временно разместится онкологический диспансер, до тех пор, пока в Рязани не построят современный онкологический центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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