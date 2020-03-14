2020-03-14T14:57:18+03:00
Общество

В Рязани ожидается метель с мощным ветром и минусовой температурой

Региональное управление МЧС опубликовало метеопредупреждение и призывает жителей региона быть внимательными
Яков РЫКОВ
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В Рязани ожидается метель с мощным ветром и минусовой температурой.В Рязани ожидается метель с мощным ветром и минусовой температурой.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 14 марта, а также ночью и утром 15 марта на территории Рязанской области ожидается дождь, переходящий в снег, местами сильный. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Кроме того, по данным МЧС, местами возможна метель, а ночью резкое понижение температуры воздуха – до 6 градусов мороза, и сильная гололедица.

Отмечается, что непогода начнется в юго-западных и западных районах Рязанской области — Михайловский, Старожиловский, Пронский, Скопинский, Кораблинский районы, а также Рязань.

Напомним, 13 марта во время ураганного ветра в Рязанской области без электричества остались жители в восьми районах, в Ермишинском районе, а также в Рыбновском – снесло с дорог несколько остановок. А в рязанском детском саду №101 снесло часть кровли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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