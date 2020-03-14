МХК «Рязань» уступил в предпоследнем матче российского первенства НМХЛ

14 Март 2020 2020-03-14T12:46:33+03:00

Последняя игра пройдет без зрителей. Это не дисквалификация – боязнь распространения коронавируса

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В своем предпоследнем матче первенства Национальной молодежной хоккейной лиги подопечные Алексея Храмцова уступили команде из Новомосковска Тульской области с громким названием «Академия Михайлова».

Олег Смирнов внимательно наблюдал за ходом встречи.Фото: Павел АВЕРИН

Счет в первом периоде открыли гости: Марк Смирнов (однофамилец нового президента Областной федерации хоккея) заставил затрепыхаться сетку за спиной Владислава Югова. Другие заброшенные шайбы зрителям, а их пришло немало, пришлось подождать.

Хоккей - игра мужская, но прекрасный пол тоже к нему неравнодушен.Фото: Павел АВЕРИН

Лишь в середине второй двадцатиминутки двойным дуплетом выстрелили хозяева льда с разрывом менее минуты. Сергей Демченко и Владислав Николаев зажгли на табло цифры 2:1. И тут начались «качели»: гости атаковали, «горожане» умело отвечали.

Лучше бы в этом месте оказалась шайба.Фото: Павел АВЕРИН

Чаша весов Фортуны могла склониться в любую сторону. Но удача улыбнулась в этот вечер гостям из Новомосковска: Дмитрий Дудкин реализовал большинство. На 50 минуте Егор Чупров умело подставил клюшку и отправил шайбу в пустой угол – Югов был бессилен.

Никто не хотел уступать.Фото: Павел АВЕРИН

Счет 2:3 продержался почти до финальной сирены. Алексей Храмцов рискнул – заменил вратаря на шестого игрока за 2 минуты до конца третьего периода. Перехват, и Степан Мельниченко пустил шайбу в пустые рязанские ворота. «Добил» хозяев льда за 26 секунд до конца матча Мартин Слепынин.

Гости отпраздновали победу, а болельщики наградили лучшего, по их мнению, игрока в составе МХК «Рязань». Им стал вратарь Владимир Архангельский, который дал короткое интервью, подведя итоги сезона:

- Не удалось показать свою игру на выезде. Дома играли хорошо, выезды провалили. Не взяли очки в тех играх, в которых просто обязаны были побеждать. Поэтому и остались вне зоны плей-офф.

Голкипер с благодарными болельщиками.Фото: Павел АВЕРИН

14 марта МХК «Рязань» сыграет при пустых трибунах. Такое решение принято ради профилактических мер по недопущению распространения коронавируса.

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