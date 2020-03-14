В жилом доме, признанном объектом культурного наследия, обвалился потолок

14 Март 2020 2020-03-14T12:22:14+03:00

Дом №46 по улице Праволыбедской в Рязани не могут снести по закону, но и не в состоянии привести в порядок

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Рано утром 14 марта в одной из квартир дома №46 по улице Праволыбедской обрушился штукатурный слой потолка. О происшествии сообщает администрация Рязани.

На место оперативно прибыли сотрудники управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы оценить ситуацию. Кроме того, специалисты аварийной службы проведут контролирующий демонтаж штукатурки, чтобы избежать дальнейшего обрушения.

«Во время происшествия никто из людей не пострадал. Сейчас ситуация стабильная. Жизни и здоровью жильцов ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Фото: администрация Рязани.

Напомним, ранее дом №46 по улице Праволыбедской признали объектом культурного наследия. Специально созданная комиссия нашла в этом объекте признаки культурного наследия «Жилой дом, XIX век». Еще ранее на сайте городской администрации было опубликовано постановление о сносе этого дома до 1 июля 2019 года (читать подробнее).

Как отмечают власти, собственникам жилых помещений предлагали получить жилье в маневренном фонде, с ними проводили разъяснительные беседы, но они от этого предложения администрации отказались.

Как сообщила в СМИ одна из жильцов, «боимся, что если переедем в бывшую гостиницу «Москва», то там и останемся».

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ИСТОЧНИК KP.RU