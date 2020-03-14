В Рязанском районе 20-летний водитель угробил в ДТП своего пассажира
Рано утром 14 марта в Рязанском районе между поселком Листвянка и деревней Протасово произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 20-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик Volvo с полуприцепом, который двигался с легковушкой в попутном направлении.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
В результате происшествия 44-летний пассажир Chevrolet от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель и еще двое пассажиров легковушки в возрасте 37 и 18 лет получили травмы.
Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, быть осмотрительными и осторожными.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
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