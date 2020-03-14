Под Рязанью Nissan на скорости вылетел с дороги в кювет – водитель погиб

14 Март 2020 2020-03-14T11:19:53+03:00

Мужчина скончался на месте ДТП до приезда бригады медиков скорой помощи [фото]

Изменить размер текста: A A

В ночь на 14 марта недалеко от села Высокое Рязанского района 34-летний рязанец за рулем автомобиля Nissan Qashqai вылетел с дороги и перевернулся, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязанском районе произошло трагическое ДТП.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался на места аварии до приезда бригады медиков.

Фото: УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, мужчина во время движения на большой скорости не справился с управлением.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и призывает водителей соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, быть осмотрительными и осторожными.

Фото: УМВД Рязанской области.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На Южной окружной иномарка сбила двух пешеходов – один погиб

Смертельное ДТП произошло днем 6 марта. Под колеса автомобиля Ford попали мужчина и женщина (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU