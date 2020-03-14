Под Рязанью Nissan на скорости вылетел с дороги в кювет – водитель погиб
В ночь на 14 марта недалеко от села Высокое Рязанского района 34-летний рязанец за рулем автомобиля Nissan Qashqai вылетел с дороги и перевернулся, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Рязанском районе произошло трагическое ДТП.
В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался на места аварии до приезда бригады медиков.
Фото: УМВД Рязанской области.
По предварительным данным, мужчина во время движения на большой скорости не справился с управлением.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и призывает водителей соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, быть осмотрительными и осторожными.
Фото: УМВД Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU