2020-03-14T10:50:03+03:00
Происшествия

Полиция установила личность мальчика, погибшего в ДТП на улице Новоселов

Сотрудники УМВД продолжают выяснять обстоятельства гибели несовершеннолетнего
Яков РЫКОВ
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Фото: УМВД России по Рязанской области.Фото: УМВД России по Рязанской области.
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Сотрудники установили личность мальчика, погибшего вечером 13 марта на улице Новоселов. Об этом «Комсомолке» сообщили в УМВД России по Рязанской области. Погибшим оказался 10-летний школьник.

— В настоящее время продолжатся все мероприятия по выяснению трагических обстоятельств гибели несовершеннолетнего, — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ребенок вечером 13 марта, пересекая проезжую часть, попал под колеса Volkswagen Polo (читать подробнее).

Как рассказал один из очевидцев происшествия, ребенок «мгновенно выскочил на дорогу, и водитель просто не успел затормозить» (читать подробнее и смотреть видео).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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