Полиция установила личность мальчика, погибшего в ДТП на улице Новоселов
Сотрудники установили личность мальчика, погибшего вечером 13 марта на улице Новоселов. Об этом «Комсомолке» сообщили в УМВД России по Рязанской области. Погибшим оказался 10-летний школьник.
— В настоящее время продолжатся все мероприятия по выяснению трагических обстоятельств гибели несовершеннолетнего, — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ребенок вечером 13 марта, пересекая проезжую часть, попал под колеса Volkswagen Polo (читать подробнее).
Как рассказал один из очевидцев происшествия, ребенок «мгновенно выскочил на дорогу, и водитель просто не успел затормозить» (читать подробнее и смотреть видео).
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Смертельное ДТП произошло днем 6 марта. Под колеса автомобиля Ford попали мужчина и женщина (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU