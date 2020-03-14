В Рязани прекратили дело в отношении экс-работника РЖД

14 Март 2020 2020-03-14T10:56:44+03:00

Бывший начальник дистанции гражданских сооружений за счет компании и подчиненных работников строил себе дом. Отделался штрафом

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В Железнодорожном районном суде вынесли постановление о прекращении уголовного дела в отношении экс-начальника Рязанской дистанции гражданских сооружений – филиала Московской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений (структура ОАО «РЖД»), возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщает транспортная прокуратура.

Органы дознания и суд установили, что в 2019 году руководитель дистанции гражданских сооружений незаконно использовал автомобильную технику и привлекал в рабочее время подчиненных на строительство своего частного дома. Зарплата и техника оплачивались за счет компании. Таким образом мужчина потратил более 500 тысяч рублей.

Еще во время дознания подозреваемый вину полностью признал, раскаялся и возместил в полном объеме ущерб, причиненный преступлением.

В итоге суд прекратил уголовное дело и назначил обвиняемому судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU