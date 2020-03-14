Ураганным ветром под Рязанью вырвало из земли остановку

14 Март 2020 2020-03-14T09:44:33+03:00

Происшествие случилось в деревне Ларино Рыбновского района. Это не первый подобный случай за пятницу 13-го

Изменить размер текста: A A

Днем 13 марта у деревни Ларино Рыбновского района ураганным ветром снесло остановку общественного транспорта. Фотографии с места происшествия опубликованы в паблике «Новости Рязани ВКонтакте». Судя по снимкам, остановку буквально вырвало из земли.

Напомним, в этот же день в Ермишинском районе мощным ветром снесло как минимум четыре остановочных павильонов. Одну из остановок унесло в поле на 20 метров. Кроме того, вырвало остановку и на малой родине актрисы Любови Толкалиной – в селе Саввтьма (читать подробнее и смотреть фото).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сильный ветер в Рязанской области нарушил электроснабжение восьми районов

Устранением последствий разгула стихии занимаются 113 человек (подробнее).

Из-за ветра в Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности погоды

Затем нас ждет довольно резкое похолодание (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU