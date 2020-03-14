Ураганным ветром под Рязанью вырвало из земли остановку
Днем 13 марта у деревни Ларино Рыбновского района ураганным ветром снесло остановку общественного транспорта. Фотографии с места происшествия опубликованы в паблике «Новости Рязани ВКонтакте». Судя по снимкам, остановку буквально вырвало из земли.
Напомним, в этот же день в Ермишинском районе мощным ветром снесло как минимум четыре остановочных павильонов. Одну из остановок унесло в поле на 20 метров. Кроме того, вырвало остановку и на малой родине актрисы Любови Толкалиной – в селе Саввтьма (читать подробнее и смотреть фото).
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ИСТОЧНИК KP.RU