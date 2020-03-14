2020-03-14T11:47:24+03:00
Происшествия

Появилось видео с места с ДТП, в котором иномарка насмерть сбила ребенка

10-12–летний школьник попал под колеса автомобиля Volkswagen Polo на улице Новоселов
Яков РЫКОВ
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Появилось видео с места трагического дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мальчишка 10-12 лет.

Напомним, вечером 13 марта на улице Новоселов 21-водитель сбил ребенка. По предварительным данным, мальчишка переходил дорогу вне пешеходного перехода ребенка.

Гибель ребенка на улице Новоселов.Источник видео: НРВК

В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался практически сразу, после того, как его доставили в больницу. Личность мальчика пока не установлена.

Как рассказал один из очевидцев происшествия, ребенок «мгновенно выскочил на дорогу, и водитель просто не успел затормозить».

Как стало известно «Комсомолке», полиция установила личность ребенка (читать подробнее).

На улице Новоселов иномарка насмерть сбила школьника.Источник видео: телекомпания "Город".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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