Появилось видео с места с ДТП, в котором иномарка насмерть сбила ребенка
Появилось видео с места трагического дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мальчишка 10-12 лет.
Напомним, вечером 13 марта на улице Новоселов 21-водитель сбил ребенка. По предварительным данным, мальчишка переходил дорогу вне пешеходного перехода ребенка.
Гибель ребенка на улице Новоселов.Источник видео: НРВК
В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался практически сразу, после того, как его доставили в больницу. Личность мальчика пока не установлена.
Как рассказал один из очевидцев происшествия, ребенок «мгновенно выскочил на дорогу, и водитель просто не успел затормозить».
Как стало известно «Комсомолке», полиция установила личность ребенка (читать подробнее).
На улице Новоселов иномарка насмерть сбила школьника.Источник видео: телекомпания "Город".
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ИСТОЧНИК KP.RU