В Рязани засняли водителя, уничтожающего на внедорожнике газон

13 Март 2020 2020-03-13T21:04:51+03:00

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13 марта на Московском шоссе водитель внедорожника Volkswagen объехал дорожный затор по обочине. При этом автомобиль проехался прямо по газону, а затем вернулся в основной поток. Видео инцидента, а также знак госрегистрации нарушителя были опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Едет, значит, такая ряха по газону, по телефончику общается. Все у него хорошо и прекрасно. И плевать, что из-за таких персонажей у нас все зеленые зоны разворочены и пыль стоит столбом в теплую погоду, а в дождливую – грязь», - возмущается автор сообщения.

При этом он приводит пример других стран, где, по его мнению, такому автолюбителю «уже давно бы 10 протоколов написали и еще 20 жалоб в органы прилетело - и шумиха была бы на весь город».

Автор сообщения призывает рязанцев не оставаться в стороне и написать жалобу на этого водителя в прокуратуру, городскую администрацию и ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU