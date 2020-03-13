Штормовой ветер снес кровлю со здания рязанского детсада
В пятницу, 13 марта, штормовой ветер сорвал часть металлической кровли со здания детского сада №101, расположенного в микрорайоне Приокский. Фотографии с места ЧП были опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
На кадрах видно, что по счастливой случайности оторванное покрытие не упало на землю и осталось свисать с крыши.
При этом в пресс-службе администрации Рязани сообщили, что городские службы уже ликвидировали последствия непогоды.
«Дирекция заказчика объектов социальной сферы совместно с подрядчиком незамедлительно приступили к восстановлению поврежденной кровли. Работы были завершены в кратчайшие сроки», - сообщили в администрации областного центра.
«Новости Рязани ВКонтакте»
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ИСТОЧНИК KP.RU