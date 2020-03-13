2020-03-13T17:56:58+03:00
Происшествия

В поселке Павелец девятилетние школьники разгромили кладбище

Повреждены могильные кресты, надгробные плиты и ограда
Антон КОНОВАЛОВ
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Погром на кладбище в Скопинском районе. Фото: ryazpressa.ruПогром на кладбище в Скопинском районе. Фото: ryazpressa.ru
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В поселке Павелец Скопинского района разгромили кладбище: сломали кресты, повалили памятники… Полиция выяснила, что это сделали девятилетние ученики местной школы.

- Школьники из хулиганских побуждений повредили 11 могильных крестов, одну могильную ограду и две надгробные мемориальные плиты, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

С детьми и их родителями провели профилактическую беседу. Теперь решается вопрос о постановке юных вандалов на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, об административной ответственности и о возмещении ущерба потерпевшим.

Ранее издательство «Пресса» сообщало, что пострадали более 20 захоронений.

Установлены причастные к акту осквернения захоронений на кладбище в Скопинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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