В поселке Павелец девятилетние школьники разгромили кладбище
В поселке Павелец Скопинского района разгромили кладбище: сломали кресты, повалили памятники… Полиция выяснила, что это сделали девятилетние ученики местной школы.
- Школьники из хулиганских побуждений повредили 11 могильных крестов, одну могильную ограду и две надгробные мемориальные плиты, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Фото: ryazpressa.ru
С детьми и их родителями провели профилактическую беседу. Теперь решается вопрос о постановке юных вандалов на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, об административной ответственности и о возмещении ущерба потерпевшим.
Ранее издательство «Пресса» сообщало, что пострадали более 20 захоронений.
Установлены причастные к акту осквернения захоронений на кладбище в Скопинском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU