Под Рязанью изъяли и уничтожили более 2 тонн мяса

13 Март 2020 2020-03-13T15:33:45+03:00

Оно продавалось без сопроводительных документов, что считается грубым нарушением закона

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Россельхознадзор уничтожил 2 тонны мяса, изъятого из торговой точки в городе Рыбное. Об этом сообщает пресс-служба управления, устроившего внеплановую проверку в конце февраля.

Ревизоры обнаружили в продаже свиные полутуши, мясо птицы, полуфабрикаты и другую продукцию без ветеринарных документов, что не позволяло удостовериться о ее качестве и безопасности. В результате индивидуального предпринимателя оштрафовали, а товар в начале марта отправили на специальный полигон, где уничтожили «посредством высокотемпературного сжигания».

ИСТОЧНИК KP.RU