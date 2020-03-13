2020-03-13T14:31:10+03:00
Общество

О голосовании по поправкам в Конституцию РФ рязанцев известят за 300 тысяч рублей

Выразить свое мнение об изменениях в основной закон страны люди смогут 22 апреля
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанская область потратит 300 тысяч рублей из бюджета на «информирование граждан о подготовке проведения общероссийского голосования в 2020 году». Проект постановления появился на официальном сайте регионального правительства. Помимо выделения средств документ предусматривает проведение закупочных процедур.

Речь, конечно, идет о мероприятии, которое состоится 22 апреля. В этот день россиянам предложат высказаться за или против поправок к Конституции РФ.

Напомним, проект изменений в основной закон страны уже одобрили Госдума и Совфед. Несмотря на разный характер поправок и их большое количество, голосовать по ним предстоит пакетом, то есть за все сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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