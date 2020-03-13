Сотрудники рязанского Роспотребнадзора уже проверили более 200 человек на коронавирус

13 Март 2020 2020-03-13T13:55:53+03:00

Особое внимание тем, кто вернулся из Италии. Медицинское наблюдение за двадцати пятью из них уже завершено – коронавирус при лабораторном исследовании не обнаружен

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Продолжается проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения инфекции в Рязанской области. Об этом сообщил сайт управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства предупреждают, что рязанцы, прибывающие из КНР, Кореи, Ирана, Италии, Испании, Франции, Германии, подлежат самоизоляции и медицинскому наблюдению в течение 14 дней.

По состоянию на 13 марта находятся под медицинским наблюдением 49 человек. Это в основном те, кто вернулся из Италии. Медицинское наблюдение за двадцати пятью уже завершено – коронавирус при лабораторном исследовании не обнаружен. Не остаются без наблюдения и рязанцы с диагнозом «внебольничная пневмония».

Отметим, что сотрудники вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» провели уже более 200 исследований на коронавирусную инфекцию. Новый вирус в регионе не обнаружен.

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ИСТОЧНИК KP.RU