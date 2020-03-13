2020-03-13T13:28:32+03:00
Недвижимость

«Ростелеком» представил решение по автоматизации вывоза мусора в Рязани

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«Ростелеком» представил решение по автоматизации вывоза мусора в Рязани.«Ростелеком» представил решение по автоматизации вывоза мусора в Рязани.
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12 марта «Ростелеком» представил в Рязани цифровое решение по автоматизации и оптимизации вывоза твердых бытовых отходов (ТБО). Презентация прошла на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.

Умная система видеонаблюдения, построенная на обучаемых нейронных сетях, позволяет контролировать всё происходящее на мусорной площадке: наполнение и сохранность баков, своевременный вывоз отходов и фиксация номеров. Заказчик отслеживает все события через личный кабинет. Кроме того, данные защищены и хранятся на облачной платформе провайдера.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Мы выходим за рамки стандартных услуг и создаем цифровую экосистему во всех сферах, в том числе и для жилищно-коммунального хозяйства. Основная проблема контролирования мусорной площадки заключается в том, что без внедрения универсального автоматизированного сервиса большинство процессов отслеживается вручную. Решение “Ростелекома”позволяет настроить собственный сценарий с помощью обучаемых нейронных сетей для контроля за объектом, чтобы решить проблемы несанкционированного выброса мусора, порчи имущества, захламления площадок и исключить затраты “холостого” выезда техники».

Торжественное мероприятие традиционно прошло при поддержке Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области во Дворце культуры «Приокский».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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